شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إحياء شيرين عبدالوهاب حفلها فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة شيرين عبدالوهاب حفل غنائى ضخم بدولة البحرين يوم 14 من الشهر الحالى ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشر والتى تستمر فعالياته حتى شهر أبريل المقبل.

وتشدو شيرين خلال الحفل عدد من أغانيها القديمة بالإضافة إلى أغانى البومها الجديد "نساى" التى طرحته منذ فترة وحقق نجاح كبير وضم عدد من الأغانى تعاونت فيه مع عدد كبير من الموزعين والشعراء والملحنين.

Advertisements

يذكر أن ألبوم "نساى" للنجمة شيرين عبد الوهاب نال أكثر من 27 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من إطلاقه على الموقع، ويضم ألبوم شيرين 12 أغنية، وهم: "حبه جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى"، ويذكر أن الألبوم هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد زواجها من النجم حسام حبيب .