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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .."تورتة وشموع".. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد الفنانة يسرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلادها وسط كوكبة من نجوم الفن الذى يوافق اليوم 10 مارس، كما تلقت التهانى من جهمورها عبر السوشيال ميديا.
وأظهرت الصور والفيديوهات الفنان سمير صبرى و الهام شاهين ومنة شلبى والسيناريست تامر حبيب والمخرجة إيناس الدغيدى والإعلامية بوسى شلبى.
ونشرت الاعلامية بوسى شلبى، "فيديو" من عيد ميلاد الفنان يسرا، وعلقت:" القلب الكبير والحب كله يسرا".
وحرصت الفنانة الهام شاهين، على تهنئتها من خلال "فيديو"، قائلة:" كل سنة وأنت طيبة يا يسرا.. عقبال 100 سنة يا سيفا أنتى حبيبتى وصحبتى وأختى بحبك أوى".
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