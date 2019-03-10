شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .."تورتة وشموع".. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد الفنانة يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلادها وسط كوكبة من نجوم الفن الذى يوافق اليوم 10 مارس، كما تلقت التهانى من جهمورها عبر السوشيال ميديا.





وأظهرت الصور والفيديوهات الفنان سمير صبرى و الهام شاهين ومنة شلبى والسيناريست تامر حبيب والمخرجة إيناس الدغيدى والإعلامية بوسى شلبى.

ونشرت الاعلامية بوسى شلبى، "فيديو" من عيد ميلاد الفنان يسرا، وعلقت:" القلب الكبير والحب كله يسرا".

وحرصت الفنانة الهام شاهين، على تهنئتها من خلال "فيديو"، قائلة:" كل سنة وأنت طيبة يا يسرا.. عقبال 100 سنة يا سيفا أنتى حبيبتى وصحبتى وأختى بحبك أوى".









Advertisements