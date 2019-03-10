شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تنشر فيديو أغنية "حدوتة".. وجمهورها: رحم الله شهداء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة مروة ناجى فيديو للأغنية الوطنية التى تحمل اسم "حدوتة" والتى قدمتها خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.



الفنانة مروة ناجى خلال احتفال يوم الشهيد

الأغنية من ألحان محمود الخيامى، بيانو حسين النجار، وتريات تامر فيظى، وشهدت تفاعلا كبيرا من المشاركين فى الاحتفالية، وعقب نشرها تفاعل معها الجمهور مقدما التحية لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم لحماية البلاد.

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وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددًا من أسر الشهداء، وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد، وخلال الحفل، كرم الرئيس أسر شهداء ضباط القوات المسلحة، ومنهم الشهيد البطل، عميد أركان حرب أحمد عبد الخالق الجعفرى، والشهيد البطل العقيد أركان حرب مصطفى أحمد الوتيدى، والشهيد البطل مقدم طيار سامى عزمى، والشهيد البطل، رائد عمرو فريد عبد الظاهر سعيد، والشهيد البطل، رائد مصطفى محمود محمد عبد الله، والشهيد البطل، رائد محمد عادل رزق، والشهيد البطل، نقيب إسلام على عبد السلام، والشهيد البطل نقيب أحمد محمد غنيمى عمار، ونقيب احتياط، محمد أمام عبد النبى شحاتة، والشهيد الملازم أول سعيد سعودى سعيد إبراهيم.