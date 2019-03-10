شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى ضيف شرف فى "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب حميد الشاعرى من تصوير مشاهده فى مسلسل "الواد سيد الشحات"، للنجم احمد فهمى وخطيبته هنا الزاهد، وصور مشاهده الأيام الماضية فى الديكورات الخاصة بالعمل حيث يظهر ضيف شرف خلال الأحداث بجانب بطل العمل. "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، وتم الانتهاء من تصوير عدد جيد من الحلقات خلال الاسابيع الماضية.

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