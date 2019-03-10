شكرا لقرائتكم خبر عن "باختصار أنا مليت الانتظار".. كليب جديد للمغربى عبدالحفيظ الدوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "باختصار أنا مليت الإنتطار.. كل مرة وتيجى ليا باعتذار، لا لا لازم حل هالمسآلة".. بمثل هذه الكلمات فاجأ المطرب المغربي عبد الحفيظ الدوزي جمهوره العربي بإطلاق أجدد أغنياته "باختصار"، على طريقة الفيديو كليب.

ويبدأ الدوزي بهذه الأغنية انطلاقته الغنائية الجديدة لعام 2019، بعد انشغاله بتحضيرها لمدة تجاوزت الأشهر الستة ، وتم تسجيلها بين بلجيكا وفرنسا، في حين أخرج الكليب كمال باشبوغ، في ثاني تعاون بينه وبين الدوزي عقب فيديو كليب "الموجة" الذى ظهر للنور منذ عامين.

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كما أعاد الدوري خلال الأغنية الجديدة التعاون الموسيقي الناجح بينه وبين الموزع الموسيقى المغربى جلال الحمداوى، بعد عملهما سويًا فى أغنية "آمر"، التى صدرت فى صيف العام الماضى، واحتفل بها الدوزى بدخوله السوق المصرى آنذاك بأولى زياراته للقاهرة لإطلاقها من مصر، وحققت حتى الآن 70 مليون مشاهدة، ويعود بها إلى الساحة الفنية بعد غياب قرابة 3 أشهر عن آخر أغانيه "مليت" التى جمعته لأول مرة مع المطربة اللبنانية يارا.