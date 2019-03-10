شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر إسلام خليل يهدى الشهداء قصيدة جديدة: "الشهيد مات أسد".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى الشاعر إسلام خليل لروح الشهداء وأسرهم قصيدة جديدة بعنوان يوم الشهيد، وتغنى فيها "خليل" ببطولات الأبطال الذين استشهدوا من أجل مصر حماية المصريين.

القصيدة التى جاءت كلماتها كالتالي "في يوم عيد الشهيد أحب أقولكم.. الشهيد مش مجرد اسم عادي الله اختاروا لما اتولد، الشهيد حد كان راجل وهادي وفخر لينا وللبلد، احكوا الحكاية للبنات والولاد عرفوهم يعني اية الانتماء وانك يكون عندك ولاء وتعيش وتفدي مصر العظيمة وشعبها، يعني ايه انك تضحي أو تموت من أجلها".

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وأضاف خليل من خلال القصيدة "الشهيد كان أسد.. مات الجسد بس الأسد عايش بسيرته في وسطنها وبنفتخر به في الحكاوي انه واحد ممنا بطل وكان من بختنا انه يكون من عندنا وعاش بطل ومات بطل وفخر لينا كلنا، ابن بلدنا اللي افتي بروجه شعب بأكمله ما اعظمه اسم الشهيد وأجمله يارب في الجنة اقبله وكل اللي ضحي عشان بلدنا وشعبنا، وكل شهداء الوطن اللي فى قلوبنا كلنا هذا الشهيد هذا البطل بنحبه حب ملوش حدود، وأحلي حلم بنحلمه، وفى الركوع وفي السجود بندعى الله يرحمه بندعى الله يرحمه ".