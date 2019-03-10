فيديو وصور.. بري لارسون بشخصيتها الخارقة في إحدى دور العرض الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

فاجأت النجمة الأمريكية بري لارسون جمهور فيلمها "Captain Marvel" بزيارتها إحدى دور العرض بولاية نيوجيرسي الأمريكية، مساء أمس السبت، إذ ظهرت بزي شخصيتها الخارقة، والتقطت الصور التذكارية مع الجمهور المتواجد بالعرض.

قالت لارسون، في تصريحات صحفية وفقًا لموقع "Insider": "لقد علمت للتو أن صورتي تتصدر علب الفشار ومشروبات الصودا، وأردت أن أرى الأمر نفسي، شكرًا لكل الجمهور الذي حرص على الذهاب لدور العرض ومشاهدة الفيلم"،

Advertisements

تدور أحداث فيلم "Captain Marvel" حول طيارة تدعي كارول دينفرز، تقع في حرب دائرة بين جنسين فضائيين.

والفيلم تقوم ببطولته النجمة الحائزة على الأوسكار بري لارسون، ويشاركها البطولة النجم الأمريكي صامويل ال جاكسون، جود لو، أنيت بينينج، كلارك جريج. وهو الفيلم رقم 21 بعالم مارفل السينمائي.