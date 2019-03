في أول أيام عرضه.. "Captain Marvel" يتربع على عرش شباك التذاكر الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تصدر فيلم الأبطال الخارقين "Captain Marvel" شباك التذاكر الأمريكي، في أول أيام عرضه، بإيرادات بلغت 61 مليون دولار من 4 آلاف و310 دور عرض، وسط توقعات بتحقيقه إيرادات ستتخطى الـ100 مليون دولار نهاية الأسبوع الجاري.

وفي المركز الثاني، جاء فيلم الرسوم المتحركة "How to Train Your Dragon3" بإيرادات بلغت 3 ملايين دولار بإجمالي 108 ملايين دولار، في أسبوع عرضه الثالث.

واحتل المركز الثالث فيلم الكوميديا "A Madea Family Funeral" بـ3.240 مليون دولار، وإجمالي إيرادات 27 مليون دولار بأسبوع عرضه الثاني. وجاء في المركز الرابع فيلم الخيال العلمي والمغامرات "Alita: Battle Angel" بـ800 ألف دولار، وإجمالي إيرادات 75 مليون دولار بأسبوع عرضه الثالث.

وفي المركز الخامس جاء فيلم الرسوم المتحركة "The Lego Movie2" بـ800 ألف دولار، وإجمالي 94 مليون دولار بأسبوع عرضه الخامس.

وفي المركز السادس جاء فيلم الرومانسية والكوميديا "Isn’t It Romantic" بـ700 ألف دولار، بإجمالي إيرادات 42 مليون دولار بعد قرابة شهر من عرضه، بينما جاء في المركز السابع فيلم الدراما "Green Book" بـ672 ألف دولار، وإجمالي 78 مليون دولار بعد أكثر من شهر على عرضه تجاريًا.

وفي المركز الثامن جاء فيلم الدراما "Greta" بـ625 ألف دولار، بإجمالي إيرادات 6 ملايين دولار، في أسبوع عرضه الثاني.

وفي المركز التاسع جاء فيلم الدراما "Fighting with Family" بـ575 ألف دولار، وإجمالي 17 مليون دولار، في أسبوع عرضه الرابع.

واحتل المركز العاشر والأخير فيلم الكوميديا "What Men Want" بـ333 ألف دولار، وإجمالي 51 مليون دولار، في أسبوع عرضه الخامس.

تدور أحداث فيلم "Captain Marvel" حول طيارة تدعي كارول دينفرز، تقع في حرب دائرة بين جنسين فضائيين.

الفيلم تقوم ببطولته النجمة الحائزة على الأوسكار بري لارسون، ويشاركها البطولة النجم الأمريكي صامويل ال جاكسون، جود لو، أنيت بينينج، كلارك جريج. وهو الفيلم رقم 21 بعالم مارفل السينمائي.