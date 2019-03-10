محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة منة شلبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صور تجمعها بالفنانة الكبيرة إسعاد يونس، من كواليس إحدى حلقات برنامجها "صاحبة السعادة".

وعلقت: "يوم التلات الساعة 11 مساءً على (دي إم سي)، مع صاحبة السعادة والبهجة كلها".

يذكر أن آخر أعمال منة شلبي فيلم "تراب الماس" بطولة إياد نصار، آسر ياسين، محمد ممدوح، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. منة شلبي تعلن عن حلقتها مع صاحبة السعادة: "البهجة كلها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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