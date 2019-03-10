غيرت دينها للبوذية وحلمت بلقب "مارلين مونرو" الجديدة.. 10 معلومات عن شارون ستون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تحتفل النجمة الأمريكية شارون ستون، بعيد ميلادها الـ 61 هذا العام، وهي أحد أهم العلامات السينمائية في جيلها، ولها العديد من البصمات التي وضعتها في مصاف النجمات في هوليوود.

ولدت شارون فون ستون في 10 مارس عام 1958 في بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان والدها عاملاً بأحد المصانع، بينما لم تعمل والدتها.

درست ستون في جامعة بنسيلفانيا، وتخرجت بدرجة الماجستير في الأداب. وكان من المقرر لها أن تخوض مهنة المحاماة، إلا أن شغفها الحقيقي كان بأفلام الأبيض والأسود.

عملت شارون ستون في بدايتها بأحد محلات الأكل الشهيرة، كما شاركت كعارضة أزياء بعدد من الحملات الإعلانية، وفي عام 1980 بدأت أولى خطواتها الفنية بالمشاركة في بطولة فيلم الدراما "Stardust Memories" عام 1980 وتوالت عليها العديد من المشاريع السينمائية التي أضافت لمسيرتها الفنية.

إليكم 10 معلومات عن شارون ستون في عيد ميلادها:

1. تم اختيارها من قبل مجلة "Empire" بقائمة أكثر 100 امرأة مثيرة في صناعة السينما عام 1995.

2. تمتلك شركة إنتاج سينمائية تحت اسم "Chaos".

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3. عملت في بدايتها بسلسلة مطاعم "McDonald’s" الشهيرة.

4. تتحدث الإيطالية بطلاقة.

5. في طفولتها كانت تحلم بأن تصبح مارلين مونرو القادمة.

6. أثناء بطولتها فيلم الدراما "Casino" عام 1995، عانت شارون من آلام الظهر نظرًا للحمل الثقيل عليها أثناء التصوير.

7. حصلت على وسام الفنون والآداب من الحكومة الفرنسية عام 1995.

8. عضو لجنة تحكيم مهرجان "كان" السينمائي عام 2002.

9. قدمها الممثل الأمريكي ريتشارد جير للقائد الديني الأعلى للبوذيين دالاي لاما، لتغير دينها من المسيحية إلى البوذية.

10. رشحت شارون ستون لجائزة أوسكار وحيدة وهي "أفضل ممثلة في دور رئيسي" عن فيلم "Casino" عام 1995، وترشحت لـ4 جوائز جولدن جلوب، وفازت بواحدة منها وهي "أفضل ممثلة في دور درامي" عن نفس الفيلم. ​