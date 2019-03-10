مخرج "Dumbo" يفاجئ جمهور "ديزني لاند" في كاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
فاجئ المخرج الأمريكي تيم بورتن جمهوره ومتابعيه بالتواجد في مدينة ديزني لاند الترفيهية في كاليفورنيا، إذ حرص على التواجد بالجزء الخاص والملهم من فيلم الرسوم المتحركة "Dumbo" المقرر طرح نسخته الواقعية نهاية مارس الجاري، وجرب أحد الألعاب الخاصة بالشخصية الكارتونية الشهيرة هناك.
كشف بورتن عن مقطع فيديو خاص بكواليس فيلم "Dumbo"، ووقع عددًا من الأوتوجرافات ترويجًا للفيلم، المتوقع أن يحقق إيرادات ضخمة، وهو من إنتاج شركة "ديزني" وبطولة نخبة من نجوم هوليوود، منهم ايفا جرين، مايكل كيتون، كولين فيريل، داني ديفيتو، والان أركين.
تدور أحداث الفيلم في إطار من الفانتازيا حول فيل صغير يمتلك أذن عملاقة يحاول الطيران بها.
يذكر أن ديزني ستطرح نسخة واقعية جديدة لأحد كلاسيكياتها خلال الفترة المقبلة؛ فيلم "Aladdin" الذي يقوم ببطولته النجم الأمريكي ويل سميث، بمشاركة مينا مسعود، مروان كنزاري، ومقرر طرحه تجاريًا مطلع مايو المقبل.
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