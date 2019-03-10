خاص| الاثنين.. سمير صبري وداليا البحيري يدخلان ستوديو مصر بسبب "فلانتينو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد فريق عمل مسلسل "فلانتينو"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، للانتقال إلى ستوديو مصر، لاستكمال التصوير في ديكور جديد، بعد الانتهاء من تصوير نسبة كبيرة من أحداث العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال هشام تحسين منتج العمل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "داخلين ديكور جديد في ستوديو مصر، ديكور كبير وضخم"، مشيرًا إلى أن المشاهد التي من المقرر تصويرها في الديكور الجديد، ستضم بشكل أساسي "داليا البحيري وحمدي الميرغني وسمير صبري وستتواجد في بعض المشاهد الفنانة دلال عبدالعزيز".

وأضاف "التصوير سيبدأ يوم الاثنين، وسيستمر على الأقل أسبوع". وكان هشام نفى الشائعات التي ترددت مؤخرًا بشأن تعرض "الزعيم" لأزمة صحية، تسببت في إيقاف التصوير، مؤكدًا لـ"الخليج 365"، أن "إمام" بصحة جيدة، وانتهى من تصوير حوالي 40% من إجمالي مشاهده.

"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، طارق الإبياري، هدى المفتي، إخراج رامي إمام، إنتاج شركة ماجنوم للمنتجين هشام تحسين ورامي إمام.