كريم فهمي يهنئ يسرا بعيد ميلادها بصور من "الحساب يجمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأ الفنان كريم فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الفنانة الكبيرة يسرا، بعيد ميلادها الذي يوافق 10 مارس.

ونشر "فهمي" مجموعة صور من مسلسلهما "الحساب يجمع" الذي عرض منذ عامين، وعلق: "كان ليا الشرف إني أشتغل معاكي في المسلسل ده اللي بحبه جدا، كل سنة وإنتِ طيبة يا نعيمة، كل سنة وإنتِ طيبة يا سيفا".

يسرا من مواليد 10 مارس 1951، تعتبر من أهم نجمات الصف الأول في تاريخ السينما المصرية، ولها عدد من الأعمال الهامة أبرزها "المنسي"، "إمرأة آيلة للسقوط"، "طيور الظلام"، وغيرها.

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