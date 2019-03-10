خاص| ياسر الطوبجي مخترع يساعد أحمد فهمي في "آدم فاميلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان ياسر الطوبجي إنه يشارك في السباق الرمضاني المُقبل، بالمسلسل الكوميدي "آدم فاميلي" الذي يجمعه بالفنان أحمد فهمي، إلى جانب مشاركته في بطولة مسلسل "طلقة حظ" مع الفنان مصطفى خاطر.

وأوضح في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه يجسد في "آدم فاميلي" شخصية عالم ومخترع يلجأ له فهمي وهنا الزاهد ليساعدهما في بعض الأمور، مُفضلًا عدم الكشف عنها.

"آدم فاميلي" تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أكرم حسني، ياسر الطوبجي ومحمد عبدالرحمن.

وعن دوره في "طلقة حظ"، أشار إلى أنه يقدم دور زعيم عصابة يتعرض للخطف عن طريق الخطأ.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، هبة مجدي، إنعام سالوسة، محمد أنور، أحمد ماهر، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، إخراج أحمد خالد أمين.

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