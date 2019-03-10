أحمد إبراهيم: هذا ما تعنيه لي أنغام وأرفض إنصافي على حساب أم أولادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

قال الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم إن الفنانة أنغام تمثل له كل شيئ، وإن أغنية "حالة خاصة جدًا" التي تتصدر ألبومها الجديد جاءت متوافقة جدًا مع طبيعة العلاقة بينهما.

وأضاف إبراهيم، متحدثًا عن زوجته في تصريحات لمصراوي: "أنغام تعني له الحبيبة، والزوجة، والصديقة، والصوت المفضل، وهي تقوم بكل تلك الأدوار معي، ولهذا أتعامل معها باعتبارها الأقرب بالنسبة لي".

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وفيما جدد رفضه التعقيب على أزمته مع زوجته السابقة، اكتفى بالقول: "أزمتي مع أم أولادي مسألة شخصية، وحزين جدًا لعرضها على الملأ، وأرفض أن يكون إنصافي على حساب أم أولادي".

وعن الألبوم الجديد لزوجته، الذي وزع 6 من أغانيه وأشرف فنيًا عليه، قال إبراهيم: "من البداية كان لدينا أنا وأنغام تصور ورؤية عامة تخدم الطريقة التي نريد أن يخرج الألبوم بها، وبحمد الله وفقنا في اختيار الأغاني والألحان بشكل مختلف ومتنوع ومتناسق أيضًا، وبعدها جاءت خطوة اختيار الموزعين الموسيقيين ومهندسي الصوت، ثم قمت بترتيب الأغاني، وبذلت قصارى جهدي ليكون بالفعل حالة خاصة جدًا".

وأضاف: "تنفيذ الألبوم بداية من اختيار الأغاني وحتى الاستقرار على آخر ملامحه لم يستغرق وقتًا طويلاً، تقريبا 7 أشهر كحد أقصى، لأنها بالفعل مع خصوصيتها سهلة التنفيذ" لكنه أشار إلى أغنيتي "هتقول لربنا ايه" وقال: "كانت الأطول في التحضير لتوزيعها ومن بعدها و(حبايبنا)".