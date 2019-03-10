مكاسب فنية كبيرة حققتها أصالة نصري من حفلاتها في السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مارس 2019 07:34 مساءً - حققت الفنانة أصالة نصري مكاسباً فنيةً كبيرة من مشاركتها في حفلاتٍ بالسعودية. وكانت الفنانة المتألقة قد أحيت أخيراً حفلاً جماهيرياً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وشاركت كذلك في حفلات عيد الفطر بالسعودية، العام الماضي، إذ أحيت أول حفل لها في الرياض، وتحديداً في مسرح مركز الملك فهد الثقافي، بمشاركة الفنانة كارمن سليمان، وحظي الحفل بحضور جماهيري "نسائي" كبير، بلغ نحو 3000 سيدة.

وبعد ثمانية أشهر من هذا الحفل، عادت أصالة في فبراير الماضي لتطرب مجدداً محبي فنها الأصيل في الرياض، وهذه المرة في الهواء الطلق، وعلى الرغم من الأجواء الشتوية الباردة، إلا أن جمهوراً غفيراً، بلغ 5000 شخص من الجنسين، حضر حفلتها الأولى المخصَّصة للعائلات في ملعب جامعة الأميرة نورة، واستمتع طوال ساعتين من الزمن بباقة من أجمل أعمال أصالة الغنائية، وذلك ضمن إحدى الفعاليات الترفيهية.

وبعد شهر واحد، جدَّدت أصالة حضورها في الحفلات السعودية، وهذه المرة عبر بوابة الساحل الغربي، وتحديداً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، بمشاركة الفنان عبادي الجوهر.

وكما كان متوقعاً، حضر الحفل جمهور كبير جداً، اكتظ به المسرح الرئيس في منطقة الترفيه، وغنَّت فيه أصالة أجمل أعمالها الخليجية، خاصةً التي قدمتها في التسعينيات الميلادية.

وامتداداً لمكاسبها الفنية الكبيرة التي حققتها على المسارح السعودية، من المنتظر أن تحيي أصالة في مارس الجاري حفلاً غنائياً في المنطقة الشرقية، بمشاركة الفنان مطرف المطرف.

ولعل أبرز ما يميز حفلات أصالة الغناء بطريقة الدويتو، وهذا ما فعلته في حفلها المشترك مع كارمن سليمان، إذ غنَّت معها "يا حبيبة صباح الخير"، بينما غنَّت مع عبادي الجوهر في حفلها الثالث "قد الحروف"، لتصبح بذلك الأكثر غناءً بهذه الطريقة في الحفلات التي أقيمت بالسعودية.

وأكدت أصالة أكثر من مرة في حفلاتها، أنها تعشق أداء الأغنية الخليجية، مبينةً أن الجمهور السعودي متذوق للفن، كاشفةً أنها شاركت في حفلات عدة بالسعودية لمحبتها هذا الجمهور، مشيرةً إلى أنها تناقش جمهورها دائماً على المسرح بطريقة لطيفة، معبرةً عن فخرها بالوجود في حفلات السعودية.

وحول حفلها الثالث في جدة، عبَّرت أصالة عن فخرها واعتزازها بالغناء في السعودية عامةً، وجدة بشكل خاص، مشيرةً إلى الاندماج والتفاعل الكبيرين اللذين شكَّلتهما مع الحضور. وحول طلبها من الجمهور تشغيل "الفلاشات"، كشفت أن هناك أموراً صغيرة لابد أن ننتبه إليها، كونها تصنع السعادة، وليس بالضرورة أن ترتبط البهجة بالأمور الكبيرة، فالعبرة دائماً ما تكون في التفاصيل الصغيرة التي تخلق السعادة والسرور، وأكدت الفنانة المتألقة أن هذه الفلاشات خلقت سعادةً كبيرة جداً عندها وعند الجمهور.

وبحفلها المقبل في "الشرقية"، ستكون أصالة، مقارنةً مع الفنانات العربيات الأخريات، صاحبة الحضور الأكثر في الحفلات التي تقام بالسعودية، إذ سيكون الحفل الرابع لها في أقل من تسعة أشهر.

ويعود اختيار أصالة المشاركة في الحفلات التي تنظَّم في السعودية إلى الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها بدليل الأعداد الكبيرة جداً من الجماهير التي تحضر هذه الحفلات في مختلف المدن السعودية.

يشار إلى أن أصالة غنَّت مع الفنان مطرف المطرف في حفلةٍ بـ "فبراير الكويت 2019"، ومن المنتظر أن يحظى حفلهما المقبل في المنطقة الشرقية بدويتو غنائي كما اعتادت أصالة في حفلاتها بالسعودية.

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