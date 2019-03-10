أمل عرفه تثبت أنه "يخلق من الشبه خمسة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مارس 2019 07:34 مساءً - من المصطلحات المتعارف عليها بيننا "شخص بوجهين" ولكن هل سمعتم يوماً ب "وجه بخمسة شخصيات"؟!



استطاعت أمل عرفة في المسلسل الاجتماعي، الكوميدي، الساخر والمعاصر سايكو بتمثيل خمسة شخصيات مختلفة تماماً في العمر والطباع. حيث قامت بأدوار كلٍ من ( دلال ، ناجية ، نجدت، حكمت، وصال ). وأتقنت كل دورٍ من هذه الأدوار.

وصال:

هي تلك الصحفية النشيطة التي تعج حياةً وحماساً. هي الفتاة التي أرادت تحقيق العدل والحق في رسالتها المهنية والإنسانية. لم تكن تدري ما ينتظرها من وراء حربها مع أسماء كبيرة وقوية تعمل في العلن لصالح الناس ولكنها في الخفاء هي جزء لا يتجزء من الفساد. تعتبر شخصية وصال هي الشخصية الرئيسية التي تحرك أحداث المسلسل و التي تبدأ حبكة القصة بعد عثورها على قرص مدمج يفضح مسؤوليين سياسيين تحولوا إلى مافيات خلال فترة الحرب! فيوصلها المتضررين من هذا القرص إلى مشفى الأمراض العقلية كدرع يحميهم، فمهما قالت بعد ذلك هي مجرد شخص مريض عقلياً لا يأخذ بكلامه.



دلال:

هي الأخت التوأم لوصال، درست الإرشاد النفسي ونذرت نفسها للمحبة والسلام و بالرغم من الشبه الكبير بينهم بالشكل ولكن شخصياتهم مختلفة كل الإختلاف. فدلال هي الفتاة المطيعة أو ما نسيميه بالعامية (تمشي الحيط الحيط ويارب السترة!)، بعد ما حصل مع وصال انقلبت حياة عائلتها ككل فأصبحوا يعيشون بخوف مستمر.



نجدت:

هي الجدة ذات الثمانين عام والتي تصاب فجأة بزهايمر مدمر وتنسى كل من حولها وتعيش لساعات قليلة في زمان صباها وشخصياته، مما يحدث مفارقات كوميدية غير متوقعة وغير مألوفة.



حكمت:

عمة وصال الكبيرة وابنة نجدت. هي المدرسة الصارمة والتي تمتلك حساً قياديا عالياً ورغبة كبيرة بتعديل وتحسين مستوى التعليم. تتورط بالتفاوض المستمر مع العصابة ويتورط معها زوجها ابو النور ليشكلا معاً ثنائيا كوميدياً بامتياز لاسيما وأن الذي يلعب شخصية ابو النور هو النجم (أيمن رضا).



ناجية:

اخت حكمت وابنة نجدت وعمة وصال، هي السند القوي لوصال مادياً ومعنويا بالنسبة لعائلتها، هي المرأة المتحررة والتي لا يهمها أو يعنيها رأي المجتمع بها بأي شكل من الأشكال. تتميز ناجية بأغانيها وصوتها العذب وطموحها بأن تصبح نجمة مشهورة



المسلسل يعرض على قناة زي ألوان، كل جمعة وسبت الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.