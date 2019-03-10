بالفيديو: أمل العوضي متهمة بتخريب الفتيات بسبب عمليات التجميل التي خضعت لها

استضاف الإعلامي حمد قلم الفنانة الكويتية أمل العوضي ضمن برنامجه حمد شو في حوار شيق تخلل الكثير من المفاجأت والأخبار التي تخص الفنانة أمل العوضي.

من بين التفاصيل التي خاضتها الفنانة أمل العوضي كانت عمليات التجميل التي خضعت لها وذلك بعد أن أكد لها حمد قلم أن نسبة كبير من الفتيات توجهن لعيادات تجملة طالبات من الطبيب بتحويل وجوههن للفنانة أمل العوضي، أمل العوضي أكدت أنه أمر جميل بأن يلجأن الفتيات لتقليد جمالها وأنها لم تخضع سوى للحقن بالفيلر والبوتوكس وتجميل أنفها.

في نفس الوقت وجهت الفنانة أمل العوضي رسالة لجميع معجباتها بعدم تقليد جمال أي امرأة أخرى بل على كل أنثى أن تكون نفسها وتقتدي بجمالها فقط وليس بالتشبه بأي من النجمات.

الفنانة أمل العوضي التي انتشرت صورها كثيراً عبر الانترنت قبل وبعد التجميل أكدت أنها لم تخضع سوى لتجميل أنفها وباقي التفاصيل كانت بالبوتوكس والفيلر وأشارت أن الكثيرات من النساء أخطئن بالخضوع للبوتوكس والفيلر فالجمال الطبيعي أصبح قليلاً هذه الأيام.