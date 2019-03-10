وجهت النجمة أيتن عامر رسالة لأختها الفنانة وفاء عامر، و جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشرت فيديو داخل سيارة و علقت قائلة: "أنا غلط أني روحت مشوار صغير .. و كمان طالعة لايف علي تطبيق أنا معرفهوش.. و ماشربتش و لا قهوة و لا أي حاجة.. فحسبي الله و نعم الوكيل".
يذكر أن الفنانة أيتن عامر تشارك في بطولة مسلسل "طلقة حظ"، و التي تدور أحداثه في إطار كوميدي عن شخص يعانى من مشاكل مع
كانت هذه تفاصيل خبر بـ "سناب شات".. أيتن عامر لـ وفاء عامر: "حسبي الله و نعم الوكيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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