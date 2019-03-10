بـ "سناب شات".. أيتن عامر لـ وفاء عامر: "حسبي الله و نعم الوكيل"

وجهت النجمة أيتن عامر رسالة لأختها الفنانة وفاء عامر، و جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشرت فيديو داخل سيارة و علقت قائلة: "أنا غلط أني روحت مشوار صغير .. و كمان طالعة لايف علي تطبيق أنا معرفهوش.. و ما

شربتش و لا قهوة و لا أي حاجة.. فحسبي الله و نعم الوكيل".

يذكر أن الفنانة أيتن عامر تشارك في بطولة مسلسل "طلقة حظ"، و التي تدور أحداثه في إطار كوميدي عن شخص يعانى من مشاكل مع

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شقيقاته الأربع من خلال الصراع مع زوجته، التى تحاول دعمه فى مواجهة الأزمات التى يعانى منها مع شقيقاته، و هو بطولة كل من مصطفي خاطر، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، حسني شتا، ميرنا نور الدين، إيمي، محمود فارس، محمد جمعة، محمد أنور، هبة مجدي، خالد أنور، محمود حافظ، و من تأليف إيهاب بليبل، و من إخراج أحمد خالد أمين.