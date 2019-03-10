بقفزة ثلاثية.. أحمد السقا يستعرض مهاراته في الفروسية

استعرض النجم أحمد السقا مهارته في الفروسية بقفزة ثلاثية، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علق كاتباٌ: "أحبوا الخيل واصطبروا عليها ** فإن العز فيها والجمالا".

يذكر أن الفنان أحمد السقا يشارك في بطولة مسلسل "ولد الغلابة"،

و من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، كما تدور قصته حول رجل صعيدي يعاني الفقر يضط للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية،و الثانية يعمل ليلاً سائق تاكسي، و بالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات، و المسلسل من تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد سامي، و بطولة كل من إدوارد، صفاء الطوخي، إنجي المقدم، هبة مجدي، كريم عفيفي، محمد ممدوح، عفاف رشاد، هادي الجيار، فايق عزب، ريم سامي، مي عمر، جلال الزكي، و الوجه الجديد "طاهرة".