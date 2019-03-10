"لمسات في تاريخ الفن" في معرض لطلاب نوعية بنها

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نظم اليوم قسم التربية الفنية بالاشتراك مع قسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية معرضاً فنياً بعنوان "لمسات في تاريخ الفن" بقصر ثقافة بنها، وذلك تحت رعاية الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس جامعة بنها والدكتور محمد ابراهيم عميد الكلية، حيث افتتحت المعرض الدكتور ايمان البيطار وكيل كلية الطب وضيف شرفالمعرض.
ومن جانبها قدمت الدكتوره علا طلعت مدرس تاريخ الفن وتذوقه والمشرفة علي المعرض شرحاً لما يضمه المعرض من أعمال فنيه من ابداعات طلاب الفرق الثلاثة الأولي بقسم التربيه الفنيه بالكليه، مشيرة أن المعرض تم تصميم منتجاته بمعرفة الطلاب.
ومن جانبه قال عميد الكليه ان المعرض
ومن جانبها عبرت الدكتورة ايمان البيطار عن سعادتها بما شاهدته من أعمال فنية متنوعة من انتاج طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، مؤكدة على أهمية مثل هذه الأعمال الفنية التى تنمى الوعى الفنى والاحساس بالجمال.
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