فن ومشاهير

شاهد ماقالته هند صبري بعد وفاة 11 رضيعًا في تونس

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أعربت الفنانة هند صبري، عن استيائها الشديد بحادثة وفاة 11 رضيعًا في مستشفى حكومي بتونس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير

"تويتر".

 وكتبت "صبري" في تدوينة عبر صفحتها قائلة :"11 رضيعًا يموتوا في يوم واحد في قسم حديثي الولادة

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بأحد أكبر المستشفيات الحكومية في تونس..إلى أي مدى من الإهمال والرداءة وإنعدام المحاسبة وصلنا؟ حرقتوا قلوبنا".

ويذكر أنه كان لقي 11 رضيعًا مصرعهم في مستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية، بحسب وزارة الصحة التونسية.

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