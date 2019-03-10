شاهد ماقالته هند صبري بعد وفاة 11 رضيعًا في تونس

أعربت الفنانة هند صبري، عن استيائها الشديد بحادثة وفاة 11 رضيعًا في مستشفى حكومي بتونس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير"تويتر".
وكتبت "صبري" في تدوينة عبر صفحتها قائلة :"11 رضيعًا يموتوا في يوم واحد في قسم حديثي الولادة
ويذكر أنه كان لقي 11 رضيعًا مصرعهم في مستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية، بحسب وزارة الصحة التونسية.
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