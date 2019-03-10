ندي بهجت تكشف عن دورها في "استدعاء ولي عمرو"

بدأت الفنانة ندى بهجت تصوير أولى مشاهدها في فيلم "استدعاء ولي عمرو" للفنانة حورية فرغلي، وذلك في أحد الاستديوهات الكبرى بطريق الإسكندرية الصحرواي.

وقالت الفنانة ندي بهجت، أنها تقدم شخصية تدعي "مي" وهي فتاة متفوقة علميًا أثناء

مراحل الدراسة ودائمًا وأبدًا تتفوق على أصدقائها جميعًا لتكون مميزة ولكن مع مرور الأحداث كل هذا سيتغير إلي عدة عوامل مختلفة الأبعاد، وأشارت "بهجت" بأن أحداث العملتدور في إطار اجتماعي كوميدي.

وجدير بالذكر أن فيلم "استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، ندي بهجت، محمد لطفي، صبري فواز، محمد عز، مي كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثي، أماني كمال، إنتاج شركة الفارس للمنتج وائل عامر ومن سيناريو وحوار محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري.