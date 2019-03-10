هل تشبه ابنة نوال الزغبي والدتها ؟

عرفت الفنانة نوال الزغبي منذ بداياتها بأناقتها ودقتها في انتقاء الأزياء، حيث أنها لم تغب يوماً عن مواكبة الموضة بطريقة تناسب أسلوبها، كما تميّزت الفنانة بحسن اختيار المصممين الذين رأت في تصاميمهم ما يشبهها ويرضي ذوقها، حتى أصبحت نوال أيقونة الموضة.

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نوال هي أم لثلاثة أولاد، من بينهم ابنتها البكر والوحيدة تيا، التي أصبحت معروفة من خلال صورها التي تنشرها باستمرارا على حساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونلاحظ أن تيا تنشر عدداً كبيراً من الصور في أماكن وأوقات مختلفة، وتتميز أغلبها بلقطات فنية من دون أن تغيب عنها البراءة والعفوية.

شاهدي الصور وأخبرينا، هل تشبه تيا والدتها نوال الزغبي قبل أن تخضع الأخيرة لعمليات التجميل؟