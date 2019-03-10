هازال كايا وأنجين أكيورك الأفضل في الدراما التركية

متابعة بتجـــــــــــــرد: فاز كل من النجمة التركية هازال كايا والنجم التركي أنجين أكيورك على أهم جائزتين ضمن الجوائز اللاتينية الخاصة بالدراما التركية، حيث حصلت كايا على جائزة “أفضل ممثلة” وأكيورك على جائزة “أفضل ممثل”.
هذا وحصلت الممثلة أوزجي جوريل على جائزة “أفضل ممثلة مساعة” والممثل ياغيز جان على جائزة “أفضل ممثل مساعد.
تجدر الإشارة إلى أن الجوائز اللاتينية الخاصة بالدراما التركية تخصّص للأعمال الدرامية التي حققت انتشارًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
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