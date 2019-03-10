جاستن بيبر يمر بلحظات صعبة ويطلب الدعاء

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Mar 10, 2019
يمر المغني الشهير جاستن بيبر بلحظات صعبة جداً في حياته بحسب ما كشف على حسابه الشخصي عبر موقع انستغرام حيث طلب من جمهوره الدعاء له كي يتخطى هذه الازمة.
وكتب “بيبر” (24 عاماً) بما معناه “أردت فقط ان أبقيكم على اطلاع ان ما سأمر به سيتردد صداه معكم لأنني أكافح كثيرًا مجرد الشعور بالاكتئاب الشديد والغريب.. انا دائما أعود الى الوراء لذلك انا لست قلقًا فقط أردت التواصل معكم وأطلب منكم ان تصلوا لأجلي لأن صلاتكم تفيدني”.
وكان جاستن بيبر قد عانى منذ اسابيع من الاكتئاب الشديد وهو يتلقى العلاج اللازم في أحد المراكز.
نشير ان جاستن بيبر تزوج من عارضة الازياء هايلي بالدوين بشكل سري في ايلول/سبتمبر الفائت وذلك بعد اسابيع على اعلان خطوبتهما.
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