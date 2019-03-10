شكرا لقرائتكم بهذا التاريخ.. نجوى كرم لأول مرة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تطل "شمس الأغنية اللبنانية" كما تلقب، الفنانة نجوى كرم على جمهورها في السعودية لأول مرة من خلال حفلة رسمية، وذلك ضمن حفلات "موسم الشرقية" في الصالة الخضراء بمدينة الخبر (شرق السعودية) يوم 28 آذار/مارس.

وستغنّي نجوى كرم ضمن حفلة كبيرة مرتقبة بصحبة الفنان ماجد المهندس.

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واحتفى الجمهور في مواقع التواصل بمشاركتها، مؤكدين أنها فنانة ذات قيمة مهمة في الأغنية العربية، وتملك رصيدا وافرا من المحبة بين الناس.

في حين ذكرت شركة "روتانا" عبر حسابها الرسمي أنها ستحدد موعد بيع التذاكر لاحقاً.

يذكر أن النجمة نجوى كرم زارت السعودية مؤخراً لحضور حفلة الفنانة ماجدة الرومي ضمن فعاليات "شتاء طنطورة" بالعلا ضمن وفد لبناني ضم فنانين وإعلاميين ومثقفين.