أحمد حلمي ومنة شلبي يجتمعان معًا فى فيلم "خيال مآتة "

بعد غياب 11 عاماً، يلتقي النجمان أحمد حلمي ومنة شلبي في فيلم "خيال مآتة"، المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، إذ ينطلق تصوير أولى مشاهد الفيلم الأسبوع المقبل، بمشاركة النجوم خالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفى لبيب، وعدد أخر من النجوم، إذ تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي.

حلمي ومنة تعاونا سوياً فى فيلمين الأول عام 2007 بعنوان "كده رضا" وشارك فى بطولته خالد الصاوي أيضاً، من إخراج أحمد نادر جلال، والثاني عام 2008 بعنوان "أسف على الإزعاج" وشارك فى بطولته محمود حميدة، ودلال عبد العزيز، ومن إخراج مرعى.

فيلم "خيال مآتة"، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى، ويشارك فى بطولته بجانب أحمد حلمى كل من الفنانة منة شلبى، وخالد الصاوى، ولطفى لبيب، وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمى السينمائية فيلم "لف ودوران" والذى شاركته بطولته دنيا سمير غانم وجميلة عوض وصابرين، وإنعام سالوسه، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، من إخراج خالد مرعى.

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