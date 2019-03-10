أسما شريف منير تنضم لفريق عمل فيلم "الفيل الأزرق 2"

انضمت أسما شريف منير لفيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز ونيللى كريم حيث بدأت تصوير مشاهدها فى المنيل مع أبطال الفيلم، كما انضم الفنان الشاب أحمد خالد صالح لأسرة الفيلم الذى تنتجه شركة سينرجى.



الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم فريق نجوم الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، ويُعد فيلم "الفيل الأزرق" واحداً من أنجح أفلام السينما المصرية فى آخر 10 سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه فى دور العرض المصرية وباع حوالى 1.2 مليون تذكرة بعد انطلاقه فى سباق عيد الأضحى 2014، وحقق نجاحاً كبيراً بالأردن ودول مجلس التعاون الخليجى.



الجزء الأول من "الفيل الأزرق" قدم قصة الدكتور يحيى الذى يعود بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل فى مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل فى القسم الذى يقرر الحالة العقلية لمرتكبى الجرائم، ويقابل صديقاً قديماً يحمل إليه ماضياً جاهد طويلاً لينساه، ويجد يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه.. أو ما تبقى منها.

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