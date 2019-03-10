هند صبري تعرب عن حزنها لوفاة 11 رضيع في تونس

أعربت الفنانة التونسية هند صبري عن حزنها، بسبب وفاة 11 رضيعًا في أحد مستشفيات الحكومة في تونس، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".
وكتبت هند في تغريدة لها "11 رضيع يموتوا في يوم واحد في قسم حديثي الولادة بأحد أكبر المستشفيات الحكومية في تونس".
وتابعت: "إلى أي مدى من الإهمال والرداءة وانعدام المحاسبة وصلنا؟ حرقتوا قلوبنا".
وأعلنت وزارة الصحة التونسية عن فتح تحقيق عاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء حالات الوفاة.
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