لطيفة تعرب عن حزنها بسبب وفاة 11 رضيع في تونس

أعربت الفنانة التونسية لطيفة عن حزنها، بسبب وفاة 11 رضيعًا في أحد مستشفيات الحكومة في تونس، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".

وكتبت "لطيفة" في تغريدة لها "11 رضيعًا يموتون نتيجة الإهمال.. حسبي الله ونعم الوكيل".

وأعلنت وزارة الصحة التونسية عن فتح تحقيق عاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء حالات الوفاة.

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