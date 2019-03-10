شكرا لقرائتكم خبر عن هل انتهت صداقة بريانكا شوبرا وميجان ماركل؟..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا ضحية لشائعة جديدة أكدت أنها لم تعد صديقة مقربة للنجمة الأمريكية ودوقة ساسيكس ميجان ماركل، إلا أن موقع "جوسيب كوب" أكد أنها بالتأكيد شائعة وقصة ملفقه الهدف منها إثارة الجدل ، وكسب الموقع الذى نشر الشائعة المزيد من القراء.

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بدأت الشائعة بنشر موقع " Life & Style " تقرير يؤكد أن بريانكا شوبرا وميجان ماركل لم يصبحا صديقتين مقربتين الآن، فالشهر الماضى حضرت آمال كلوني وسيرينا ويليامز و جايلي كينج حفل " baby shower " الذي اقامته ماركل في نيويورك إلا أن شوبرا لم تحضر الحفل ، وذلك يرجع إلى أن النجمة الهندية مازالت تشعر بالحزن الشديد تجاه ماركل كونها لم تحضر حفل زفافها علي النجم نيك جوناس شهر ديسمبر الماضي.

وزعم مصدر للموقع أن ميجان ماركل تحججت أن المسافة للهند حقا طويلة ولذلك فهي لم تستطع السفر لهناك، وهو الأمر الذى أزعج برايانكا وجرحها.