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شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..إيزلا فيشر تفضل تصميم Moschino لحضور عرض فيلمها The Beach Bum والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية إيزلا فيشر أمس الانظار إليها ، وذلك خلال حضورها العرض الأول لفيلم " The Beach Bum "، علي مسرح "Paramount Theatre " الموجود في في أوستن بتكساس ، و ذلك ضمن فعاليات " SXSW Festival " لعام 2019، حيث ظهرت النجمة الشهيرة مرتديه " بدله " ذات تصميم مميز باللون الوردي ، من مجموعة تصميمات دار أزياء " Moschino " .
كما حضر عرض الفيلم النجم العالمي ماثيو ماكونهي البالغ من العمر 49 عام ، و الذى ظهر علي السجادة الحمراء بإطلالة " كاجوال " مميزة إضافة إلى نظارة " شمس" ذات تصميم راقى، وحضر ايضا العرض كل من جيمي بافيت و ستيفانيا لافي أوين و مارتن لورانس و غيرهم.
فيلم " The Beach Bum " من تأليف وإخراج هارموني كوراينى، وقد شارك ماثيو ماكونهي وايزلا فيشر البطولة عدد هائل من النجوم العالمين أبرزهم سنوب دوج و مارتن لورانس و جونا هيل وزاك ايفرون وغيرهم.
ايزلا فيشر (1)
ايزلا فيشر (2)
ايزلا فيشر (3)
قبل العرض (1)
قبل العرض (2)
ماثيو ماكونهي (1)
ماثيو ماكونهي (2)
ماثيو ماكونهي (3)
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