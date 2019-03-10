شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تنتهى من تصوير مشاهدها فى "الفيل الأزرق2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة هند صبرى من تصوير مشاهدها فى فيلم "الفيل الأزرق2" للنجم كريم عبد العزيز الأيام الماضية فى الديكور الخاص بها والتى جمعت بينها وبين بطل العمل والنجم إياد نصار، لاسيما وأن العمل يعتمد على 3 أبطال رئيسيين وهم، كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى مع عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف. وتجسد هند صبرى فى أحداث الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق" شخصية مركبة ومعقدة ومضطربة نفسياً تطارد بطل العمل كريم عبد العزيز طوال أحداث الفيلم. Advertisements وانطلق تصوير أول مشاهد "الفيل الأزرق 2" مطلع شهر ديسمبر الماضى بعد فترة من التحضيرات بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد حيث يعتمد الجزء الثانى على أحداث جديدة ومختلفة تماماً عن الجزء الأول الذى تم عرضه قبل 5 سنوات، مع ظهور شخصيات جديدة على الأحداث واختفاء شخصيات ظهرت فى الجزء الأول.

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