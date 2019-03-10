محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: احتفلت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد ميلادها. وعلقت: "عيد ميلادي يوم 10 مارس، أشكر أصدقائي ومتابعيني اللي اهتموا بإرسال التهاني، بحبكم جميعا". الفنانة رانيا ياسين من مواليد 10 مارس 1972، وهي ابنة النجم الكبير محمود ياسين والفنانة المعتزلة شهيرة، وزوجة الفنان محمد رياض، لها عدد من الأعمال الفنية أبرزها "قشر البندق"، "العصيان"، وتشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "فلانتينو" أمام الزعيم عادل إمام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا محمود ياسين تحتفل بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.