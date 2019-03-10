تارا عماد تكشف عن جلسة تصوير لمجلة "فوج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: كشف الفنانة تارا عماد عن صور جديدة من أحدث جلسة تصوير، خضعت لها لصالح مجلة "فوج" العالمية، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "تارا" في الصور بإطلالات مختلفة، جذابة، نالت بها إعجاب الجمهور. يذكر أن آخر أعمال الفنانة تارا عماد مشاركتها في فيلم "الكويسين"، أمام أحمد فهمي و"تراب الماس" أمام آسر ياسين.

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