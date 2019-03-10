محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أعربت الكاتبة إنجي علاء عن سعادتها بحضور ندوة خاصة لمناقشة روايتها الجديدة "الأشقر مروان"، في مكتبة ديوان، والتي شهدت تواجد عدد كبير من محبيها وجمهورها. وقالت إنجي إنها تعيش حالة من السعادة بسبب اهتمام القراء بروايتها وتفاعلهم مع شخصياتها. وعقب انتهاء الندوة فوجئت إنجي باحتفال الحضور بعيد ميلادها الذي وافق 3 مارس. من ناحية أخرى، تستكمل إنجي كتابة حلقات مسلسلها "بلا دليل"، والذي انتهت من كتابة 35 حلقة منه، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بعد ندوة "الأشقر مروان".. إنجي علاء تحتفل بعيد ميلادها وسط جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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