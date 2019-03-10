الباز الذهبي لحفيدة أم كلثوم ورقص "حلمي" و"نجوى".. لقطات رابع حلقات "Arabs Got Talent"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عرضت قناة MBC مصر رابع حلقات الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "Arabs Got Talent"، بحضور لجنة تحكيم مكوّنة من الفنانة نجوى كرم، الفنان أحمد حلمي والإعلامي علي جابر، وبدأت مع ثنائي "Full Art" المؤلّف من سباستيان الفرنسي من أصول سورية وماري، وقدّما لوحة راقصة مليئة بالإحساس والحب والرومانسية فحصلا على 3 نعم من اللجنة.

قدّم فريق "Berywam" الذي يضم أربعة أصدقاء من المغرب والجزائر يعيشون في فرنسا، عرض Beat Box أبهر المشاهدين إذ شكّل الأصدقاء الأربعة أوركسترا بحبالهم الصوتية وأفواههم من دون آلات موسيقيّة، فقدّموا مزيجا بين الأكابيلا (غناء من دون موسيقى) والـBeat Box، وهو ما أشعل حماس اللجنة التي أبهرها العرض نظراً للمعايير المحترفة فيه وسط تفاعل واضح من الجمهور. بدورها طلبت نجوى من الفريق أن يعزفوا بمرافقتها وعلى طريقتهم إحدى أغنياتها الشهيرة، وخرج الفريق بـ3 نعم.

دخل عبدالله (Magical Aston)، وهو شاب من الهند نشأ وترعرع في المملكة العربية السعودية ليقدّم عرضًا في ألعاب الخفّة بطريقة استغربتها اللجنة. بدأت موهبة عبدالله منذ الطفولة وعززتها والدته التي أدركت أن يديه أسرع من عين المشاهد، فقدم عرضًا على المسرح مبهرًا وسريع الإيقاع فحصل من خلاله على 3 نعم. ومن ألعاب الخفّة إلى الحركة الراقصة مع الثنائي طارق من مصر وزوجته سارة من إيطاليا، علمًا أن طارق رقص على كرسي متحرك. قدّم الثنائي عرض باليه متميزًا أبهر اللجنة، فحصل الثنائي على 3 نعم.

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ومن سوريا، وصل فريق "Do Re Mi Fa Sol Group"، لتقديم عرض موسيقي على آلة البيانو بطريقة مبتكرة مع مواهب يافعة توالت إلى المسرح الواحدة تلو الأخرى. كما ترافقت 8 أيادٍ في العزف على البيانو، وبإيقاع واحد ومنسجم، ما استدعى انتقال اللجنة من مقاعدها إلى المسرح، وانضمام ريّا وقصيّ لمشاركة الفريق، وغادر الفريق مع 3 نعم.

وفي مجال الغناء، أطلّت الموهبة المصرية سناء نبيل، وهي حفيدة أم كلثوم، التي غنّت لكوكب الشرق "افرح يا قلبي"، فاستطاعت أن تخطف 3 نعم، بفضل خامتها الصوتية الجميلة وأدائها المتمكن. بدوره ضغط أحمد حلمي على "الباز" الذهبي، لينقلها فورًا الى العروض المباشرة. بعد ذلك، ظهر على المسرح فريق The Link الذي قدّم عرضًا راقصًا وهو يضم مجموعة من الشبان والشابات من المغرب وتونس والجزائر يعيشون في فرنسا، وحصد الفريق 3 نعم.

من جانبه قدم ريان الدوسري من المملكة العربية السعوديّة عرضًا في ألعاب الخفّة ممزوجًا بنكهة طريفة، وحصل أيضًا على 3 نعم. وشكّل فريدي إيشوع صدمة ايجابية بدخوله إلى المسرح لتقديم عرضٍ راقص احترافي فحصل على 3 نعم. بدوره، قدّم فريق Trio Hermanos من المغرب عرضًا متناسقًا في مجال السيرك، واستحق 3 نعم عن جدارة. واستطاع مارون رياشي من لبنان أن يجرّ سيارة رباعية الدفع مليئة بالركاب بشعره، فخطف 3 نعم من اللجنة. أمّا فريق Rango من مصر والسودان، فقدّم وصلّة غنائيّة راقصة من التراث السوداني، وحصل على 3 نعم. من الإمارات، أدهشت نوف أحمد الحوسني اللجنة بموهبتها في الجمباز فحصلت على 3 نعم. آخر المشاركين، كان فريق Koezion Jump من الجزائر، الذي قدّم عرضًا في الرقص والقفز على الحبال بطريقة مبتكرة فحصد 3 نعم.

يُعرض برنامج "Arabs Got Talent" على MBC مصر كل سبت في تمام الساعة الثامنة مساءً.