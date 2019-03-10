كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكشن وانفجارات في كواليس تصوير "كلبش 3" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المنتج تامر مرسي فيديو من كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، لتشويق الجمهور قبل طرح العمل بالشاشات الصغيرة في شهر رمضان المقبل.

وتواصل أسرة المسلسل تصوير المشاهد المتبقية من العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي والحزام الأخضر وعدد من شوارع القاهرة، حيث انتهى بيتر ميمى من تصوير ما يقرب من 6 حلقات.

يذكر أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.