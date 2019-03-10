الفنانة الكويتية زهرة الخرجي تفجع بوفاة والدها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الفنانة الكويتية زهرة الخرجي بوفاة والدها، وأعلنت هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة الكويتية نعت والدها بكلمات مؤثرة، بقولها: “بِسْم الله الرحمن الرحيم (ياأيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) ابوي الغالي الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون”.

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وأضافت: “إلى والدي الحبيب فقيد قلبي وروحي.. سَألتُ الله الذي قدر ان لا يشبعني منك في الدنيا أن احتضُنُك حُضناً طَويلاً دَافئاً يَنْزعُ وحشةَ فرَاقك المُوجعة عنْد بَابِ الجَنه وندخُلهاَ فَرحا..ً بفضله وكرمه ورحمته.. فَسلامٌ لك.. لعينيك.. ولنَبضك”.

وتابعت: ” يَارب ارحم أبي بعدد من ذكرك وشكرك يا رب اغفر لابي بعدد من صلى لك وكبر يا رب اغفر لابي جميع ذنوبه دقها وجلها علانيتها وسرها صغيرها وكبيرها اللهم إنّي أسألك أن تجعل قبره روح وريحان وجنة نعيم.. اللهم آنس وحشته وارحم ضعفه وقلة حيلته اللهم برِّد على قبره بنسائم الجنة.. اللهم سامحه واعف عنه عدد ما صلى لك المسلمون وذكرك الذاكرون”.

واختتمت: “اللهم ارفعه في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين والنبيين.. اللهم إني استودعتگ أبي اللهم اجعله في أعلى الجنان وجميع موتانا وموتى المسلمين.. يامجيب الدعاء يا رب العالمين”.