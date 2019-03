انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع عائدات إنتاج الأعمال الفنية الأجنبية في المغرب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 05:31 مساءً - ارتفعت عائدات الإنتاجات الفنية الأجنبية المصورة في المغرب خلال 2018 بنسبة 47% مقارنة بالعام 2017.

وبلغت العائدات في العام الماضي 2018 نحو 731.5 مليون درهم (76 مليون دولار).

وقال المركز السينمائي المغربي، في تقريره السنوي، اليوم الأحد، إن عائدات العام 2017 بلغت 500 مليون درهم (51 مليون دولار)، وفقاً لـ"الأناضول".

وشملت العائدات الأفلام السينمائية الطويلة (17 فيلماً)، والقصيرة (8 أفلام)، والإعلانات (37)، والمسلسلات التلفزيونية (16)، والأفلام المؤسساتية (13)، والدراما الوثائقية (3)، ومواد المنوعات (24).

Advertisements

ومن بين أبرز الأفلام الأجنبية التي جرى تصويرها في المغرب خلال العام الماضي فيلم "Waiting for the Barbarians" للممثل الشهير جوني ديب، ونجم أفلام "توايلايت" روبرت بارتسون، وفيلم "John Wick 3" الذي يشارك فيه النجم العالمي بطل أفلام ماتريكس "كيانو ريفس" والنجمة الحائزة على الأوسكار "هالي بيري"، إلى جانب فيلم "Men in Black International" من بطولة كل من "كريس هيمسورث" و "تيسا طومبسون" وبطل سلسلة أفلام Taken "ليام نيسون" و "إيما طومبسون".

وتوزعت الشركات المنفذة لهذه الإنتاجات على جنسيات، أبرزها: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وكندا وهولندا، ومصر، والدنمارك، وكوريا الجنوبية، والإمارات، والنرويج، ولبنان وايطاليا، والسعودية.

ومنحت السلطات المغربية المختصة 624 رخصة لتصوير إنتاجات فنية أجنبية على أراضيها في 2018.

ويحظى المغرب بإقبال شركات الإنتاج لتصوير أعمال فنية، بسبب طبيعته الجغرافية والمناخية، إلى جانب وجود مدن فنية مجهزة بالكامل خصوصاً في مراكش والدار البيضاء.