متابعة بتجــــــــــــرد: انتشر خلال الساعات الماضية فيديو يجمع محمد رمضان وخالد سليم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أثار جدلًا واسعًا بين روّاد الإنترنت. وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يقبّل خالد سليم بأسلوب اعتبره عدد كبير من الناشطين مستفزًا، حيث وصفوا القبلة بالساخنة في تعليقاتهم. إليكم الفيديو:

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كانت هذه تفاصيل خبر قبلة ساخنة بين محمد رمضان وخالد سليم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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