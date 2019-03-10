محمد عساف في استوديو التسجيل وهذا ما قاله!

متابعة بتجـــــــــــــرد: شارك النجم الفلسطيني محمد عساف الجمهور بصورة جديدة له من استوديو التسجيل عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي. وفي تعليقه على الصورة ضاعف عساف من حماس الجمهور لمشاريعه الفنية المقبلة حيث كتب: “انتظروا القادم”. تجدر الإشارة إلى أن مجلة “فوربس الشرق الأوسط”، اختارت محمد عساف ضمن قائمة Arab 30 under 30 بنسختها الثانية والتي تضم مجموعة من رواد الأعمال والفنانين والمشاهير والمبتكرين المؤثرين العرب تحت سن ال 30 عامًا.

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