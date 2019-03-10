الملكة إليزابيث تمنح ميغان ماركل لقبًا جديدًا

متابعة بتجـــــــــــــرد: منحت الملكة إليزابيث دوقة ساسكس ميغان ماركل لقباً جديداً في اليوم العالمي للمرأة، إذ أعلن قصر كنسينغتون صباح الجمعة أن ماركل أصبحت نائب رئيس صندوق الكومنولث في كوينز، الذي يرأسه زوجها الأمير هاري.

نُشير إلى أن الملكة إليزابيث ترعى هذا الصندوق الخيري لمساعدة الشباب وخلق فرص عمل لهم.

أما دور ميغان ماركل الجديد فسيكون خلق شراكات وعلاقات جديدة للصندوق مع النساء والفتيات.

وقد انضمت الدوقة يوم الجمعة إلى ندوة نقاش لرابطة الكومنولث الخيرية ضمن برنامج الاحتفال بيوم المرأة العالمي، كخطوة أولى لها في هذا المركز.