متابعة بتجـــــــــــــرد: منحت الملكة إليزابيث دوقة ساسكس ميغان ماركل لقباً جديداً في اليوم العالمي للمرأة، إذ أعلن قصر كنسينغتون صباح الجمعة أن ماركل أصبحت نائب رئيس صندوق الكومنولث في كوينز، الذي يرأسه زوجها الأمير هاري.
نُشير إلى أن الملكة إليزابيث ترعى هذا الصندوق الخيري لمساعدة الشباب وخلق فرص عمل لهم.
أما دور ميغان ماركل الجديد فسيكون خلق شراكات وعلاقات جديدة للصندوق مع النساء والفتيات.
وقد انضمت الدوقة يوم الجمعة إلى ندوة نقاش لرابطة الكومنولث الخيرية ضمن برنامج الاحتفال بيوم المرأة العالمي، كخطوة أولى لها في هذا المركز.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث تمنح ميغان ماركل لقبًا جديدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.