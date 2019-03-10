مشاهير العالم يحضرون حفل زفاف نجل أغنى رجل في الهند

متابعة بتجـــــــــــــرد: توجه عدد من مشاهير العالم من بينهم نجوم سينما ومدراء شركات وسياسيين ورياضيين إلى مدينة مومباي الهندية لحضور حفل زفاف ابن الملياردير الهندي موكيش أمباني. وكان من بين الحضور الرئيس التنفيذي لشركة غوغل ساندر بيتشاي ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وبالإضافة إلى نجمي السينما راجينيكينس وبريانكا شوبرا ولاعبي الكريكيت ساشين تندولكار وهارديك بانديا. وانتشرت صور لحفل الزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما رقص النجمان الهنديان شاروخان ورانبير كابور مع العريس أكاش أمباني، 28 عامًا. والجدير ذكره أن العروس شلوكا ميهتا، 28 عامًا، هي ابنة روسل ميهتا وهو تاجر مجوهرات ثري ومدير لشركة روزي بلو المملوكة للعائلة.

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