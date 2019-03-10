للرجال .. إليك هذه الطرق للتخلص من حكة القضيب

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بالنسبة للرجال امتلاكهم للقضيب والخصيتين أمر شاق للغاية، فعند النظر إلى القضيب ورؤية بعض الطفح الجلدي أو الشعور بإحساس عدم الارتياح، من الطبيعي البدء في الانتقام وحك المنطقة بشراهة، ولكن قبل أن تضغط زر الانتقام تذكر أنه تماما مثل أجزاء الجسم الأخرى، يمكن أن يصبح القضيب أيضا جافا ومصابا بالحكة، وفيما يلي بعض الأسباب المحتملة لتهيج القضيب، معظمها غير مؤذٍ تماما وسهل إصلاحه:

1- الصابون المعطر:

نعم، نحن نعرف أنك تحب النوع المفضل من الصابون، ولكن إذا كنت تستخدم صابونًا معطرًا فربما يفيدك بعض الشئ، ولكنه يسبب لك بعض الضرر أيضا،

يعتقد الخبراء أن الصابون العطري يمكن أن يكون مثيرًا للجلد وخاصة البشرة الحساسة، وإذا لاحظت أن الصابون الذي تستخدمه يجفف بشرتك عليك استخدام صابون أكثر نعومة وخالٍ من العطور.

2- الواقي الذكري:

لست بحاجة إلى التخلص من الواقي الذكري هنا، ولكن إذا كانت لديك بشرة حساسة كن حذرا من المنتجات التي تستخدمها، فبعض المكونات في الواقي الذكري لها آثار قاسية على الجلد، قد تكون مصابا بحساسية تجاه اللاتكس وبالتالي ابحث عن الواقي الذي يحتوي على البولي أيزوبرين.

3- الإكزيما:

صحيح أن القضيب يبقى مغطىً معظم اليوم لكن ذلك لا يجعله محصنا من مشاكل الجلد، قد يكون عرضة للصدفية والإكزيما وغيرها، فإذا رأيت طفحًا جلديًا على القضيب أو شعرت بحكة مع ملاحظة ذلك أيضا وراء الركبتين عليك زيارة طبيب الجلدية على الفور.

4- الملابس الداخلية:

دعونا نتحدث عن الحقائق، قد تتعرق منطقة القضيب والخصيتين وخاصة في أشهر الصيف، وعندما يتجمع العرق والرطوبة على أجزاء جسمك يقول الخبراء إن الأماكن الرطبة المظلمة هي بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات التي تسبب الحكة. فإذا كنت تعاني من تهيج مزمن يجب عليك تبديل ملابسك الداخلية الضيقة مع ملابس أخرى أكثر اتساعا وإتاحة بعض المساحة للتنفس.