بهذه الكلمات وصفت ديانا حداد عاصي الحلاني

Mar 10, 2019 هنأت النجمة ديانا حداد زميلها النجم عاصي الحلاني عبر موقع تويتر بعد طرح الأخير فيديو كليبه الجديد “شو بخاف عليكي”، الذي صوره في المكسيك مع المخرج عادل سرحان وسط أجواء صيفية. Advertisements وغردت ديانا قائلة: ‏‎‎‎”مبروك خيي عاصي بتستاهل النجاح لانك متجدد ولانك حريص على نجاحاتك .. بالتوفيق دايماً“. ردّ الحلاني عليها بالقول: “الله يبارك بعمرك ديانا الغالية الله يديم عليكي الصحه والنجاح حبيبة القلب“. نذكر ان ديانا وعاصي سبق ان التقيا بديو غنائي عام 2016 حمل عنوان “روميو وجوليت”، ووقع الكليب المخرج علاء الأنصاري، انتاج شركة روتانا.







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