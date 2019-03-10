خاص- جهاد الاندري أفضل ممثل في المهرجان العالمي للمسرح



بعد مسيرة حافلة في عالم الدراما اللبنانية والعربية امتدت على مدار خمسة وعشرين عامًا حيث شارك في أهم الادوار الدرامية، ها هو الممثل والكاتب والمخرج اللبناني جهاد الاندري يحقق انجازاً جديداً يضاف الى مسيرته الناجحة.

وقد حاز الممثل جهاد الاندري على جائزة افضل ممثل عن عمل مسرحي مونودراما بعنوان”A Kite” او “طيارة من ورق” وذلك ضمن فعاليات المهرجان العالمي للمسرح “short and sweet” الذي اقيم في دبي.

المسرحية من تأليف “الاندري” ومن تمثيله وهي باللغة اللبنانية.

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كما تعاون جهاد الاندري مع jules nasr من لبنان الذي صمم له الملصق أو البوستر.

يذكر ان مهرجان short and sweet تأسس في اوستراليا عام 2000 وله ١٢ مقراُ في بلدان العالم. ومنذ سبع سنوات بدأت دبي بعرض المهرجان.

نذكر ان للأندري اعمالاً ناجحة في الدراما اللبنانية والعربية حيث شارك في السنوات الاخيرة بعدد من بينها “الحب الحقيقي”، “عشق النساء”، “سكت ورق”، “الهيبة” وغيرها.