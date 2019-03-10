هيفاء وهبي بعيد ميلادها.. علاقتها بمدير أعمالها تتصدر المشهد وهكذا دعمت المثليين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتمتع كغيرها من نساء برجها "الحوت" بالرقة والحنان، حيث تحب أن تكون الملجأ الآمن لمن يقصدها لطلب نصيحتها، تتمتع بالذكاء الخارق، الذي يُخفي الكثير من الخجل والارتباك، وهو ما يظهر عليها أحيانًا في مقابلاتها الإعلامية، إنها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، التي يوافق اليوم الأحد 10 مارس عيد ميلادها الـ43.

وبهذه المناسبة ترصد "فوشيا"، بعضًا من حياتها الفنية والشخصية.

ولادتها ونشأتها

ولدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان، في الـ10 من مارس 1976، وهي مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية، مصرية، من أب لبناني مُسلم شيعي يُدعى، محمد وهبي وأم مصرية تُدعى سيدة عبدالعزيز إبراهيم، ونشأت وترعرعت هيفاء وهبي، فيما بعد بالعاصمة بيروت، ولديها ثلاث شقيقات وشقيق واحد.

زواجها

في عام 1990 تزوجت هيفاء وهبي، من ابن عمتها نصر فياض، وهو زواج عائلي وأثناء حملها سافرت معه إلى أفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة الحمل عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد إنجاب ابنتها زينب عام 1998، وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر من العام نفسه.

مشوارها الفني

حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضيات، وأصدرت عددًا من الألبومات الغنائية والأغاني المصورة على طريقة الفيديو كليب، وحازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 "النساء المرغوبات"، حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

في عام 1992 تم اختيارها كملكة جمال لبنان، وبدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضًا كموديل في عدة فيديو كليبات وإعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أول ألبوماتها الغنائية في 2001، كما قدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية.

دخلت هيفاء وهبي، مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم "بحر النجوم"، عام 2008 وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم "دكان شحاتة"، الذي أخرجه المصري خالد يوسف، واستمرت بالتمثيل أيضًا وقدمت عددا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية منها: "حلاوة روح، كلام على ورق، مريم، الحرباية".

القطيعة بينها وبين ابنتها

أصبحت العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، حيث تنتقم الابنة من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.

وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

القصة تعود لبداية التسعينيات، حيث تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.

وأجهشت هيفاء بالبكاء على الهواء في أكثر من برنامج تلفزيوني عند ذكر اسم ابنتها زينب وتوجيه سؤال إليها: ماذا حدث بينكما وهل تتواصلان؟، إلا أن النجمة اللبنانية تتهرب من الإجابة بالبكاء على الهواء.

واستغلت زينب وجود تشابه كبير بينها وبين والدتها "هيفاء" وقامت بنشر صور لها تكشف عن تقارب الملامح بينهما، ونشرت منذ أسابيع مقطع فيديو أوضح أن صوت زينب يشبه صوت هيفاء إلى حد كبير.

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وقالت هيفاء وهبي، إنها تتمنى تكوين عائلة بالزواج وإنجاب أطفال لكي تعيش حياتها بشكل طبيعي، وحين خرجت بهذه التصريحات تعرضت لهجوم عنيف من جمهورها الذي رأى أن رغبتها في الأمومة تتناقض مع قطيعتها لابنتها الوحيدة زينب.

دعمت المثليين بهذه الإطلالة

أطلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إطلاق الدفعة الأولى لخط الأزياء من ماركتها التجارية "Beau Voyou"، وبعدها وُجهت إليها اتهامات بدعمها المثليين، وذلك بسبب تصميم أحد الموديلات الذي اعتمد على ألوان الطيف، وهي نفس ألوان علم المثليين.

وكتبت هيفاء وهبي مع الصورة بالإنجليزية: "لا يوجد شيء عشوائي، ولكن كل شيء لديه زمنه الخاص، وهناك أوقات مسموح بها كل شيء، على الأقل في عالمي".

وتابعت: "يعتبر Beau Voyou علامة تجارية لبنانية مشرفة، حيث يتم تصنيعها كلها بمهارة، والأهم من ذلك مع الحب، بالنسبة لي، فإن المساواة تسير على طول الطريق لذا حافظ على رقيك لأن مجموعتك في طريقها!، كن مستعدًا للاحتفال بالحب غير المقيد وغير المحدود".

واختتمت: "من قلب بيروت لكل العالم، رسالة حب بكل ألوانه لكل شب وصبية بِآمنوا بالحب".

شائعة زواجها من محمد الوزيري

وجه الملحن المصري محمد الوزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رسالة رومانسية لها بمناسبة عيد ميلادها، ونشر الوزيري، صورة يبدو أنها تحمل معها الكثير من الذكريات بينهما، يظهر فيها برفقة هيفاء، وأرفقها بإيموشن قلب، وعلق عليها قائلًا، "أيام كتير عدت عالصورة دي شوفنا فيها مع بعض كل حاجة منها الحلو ومنها اللي مش حلو".

وأضاف: "وقدرنا نعديه بس بتفضل حاجة واحدة بتهون كل ده.. ضحكتك اللي بتنور الدنيا… كل سنة وإنتي أحلى وأطيب قلب قابلته في حياتي".

وأثارت علاقة الوزيري بهيفاء، جدلًا واسعًا؛ إذ وصل الأمر إلى ترديد البعض أنباء عن زواجهما سرًا.

ولم تؤكد هيفاء أو الوزيري تلك الأنباء أو نفيها، حيث تعود تلك الأخبار لتتردد مع كل تحرك من الوزيري تجاه وهبي، ورومانسيتهما المعلنة في كل المنشورات، حيث تكهن الجمهور بأن هناك علاقة حب تجمع الوزيري بهيفاء منذ نحو عامين، وبالتحديد منذ الاحتفال الذي أقامه الأول، لعيد ميلاد النجمة اللبنانية.

مشاكلها مع شقيقتها رولا يموت

كانت حربًا ضروس قد اشتعلت منذ سنوات بين هيفاء وهبي وشقيقتها رولا يموت، لأسباب متعددة منها غيرة الثانية من الأولى، التي ترى أنها أجمل من شقيقتها وتستحق الشهرة أكثر منها.

كما نشرت رولا يموت، عمليات التجميل التي أجرتها شقيقتها هيفاء وهبي بالأرقام والتكاليف في مختلف مناطق جسدها، وحسب ما قالت بلغت تكلفة عمليات التجميل 37.500 ألف دولار، فرفعت هيفاء دعوى قضائية عليها لتكف عن نشر أخبار تسيء إليها.

وطلبت الفنانة اللبنانية رولا يموت الصلح مع شقيقتها النجمة هيفاء وهبي وإنهاء الخلافات بينهما على الهواء، موضحة أنها تتمنى إغلاق كل القضايا التي دامت بينهما سبع سنوات في المحاكم.

وقالت رولا في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "تحت السيطرة"، الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة، إنها الشقيقة الصغرى لهيفاء ومن المفترض أن تكون المبادرة من خلال الأخيرة، ولكنها تريد الاستمرار في القضاء.

وأكدت أنها لم تحاول الحديث معها للصلح؛ لأنها اختارت القضاء، وخلال الحلقة طلبتها على هاتفها لكنه كان مشغولا.

ووجهت يموت رسالة لشقيقتها هيفاء وهبي، أكدت فيها أنها تكنّ لها كل الاحترام والمحبة، وأنها اشتاقت لها كثيرًا، مضيفة: "يارب تكون سنة خير عليكي وللمرة الثالثة أخذت براءة في القضايا المتداولة بيننا، اشتقت لك وأكن لك كل الاحترام والمحبة".