شكرا لقرائتكم بعد مضايقتها باستمرار.. توقيف "متسلل" منزل تايلور سويفت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقف رودجر الفارادو المحكوم عليه بعدم الاقتراب من مقر إقامة المغنية تايلور سويفت في نيويورك، مجدداً بعدما تسلل الخميس إلى دارتها، وفق الشرطة.

ويضايق الفارادو نجمة الغناء منذ أشهر عدة.

وقد أوقفت الشرطة الشاب البالغ 23 عاماً عند الساعة 02.45 فجراً في منزل نجمة البوب. وتمكن الشاب من الدخول بعد تحطيم زجاج نافذة في غياب سويفت، وفق ما أوضحت ناطقة باسم الشرطة.

وكان الفارادو، وهو من فلوريدا، قد تمكن في نيسان/أبريل الماضي من الدخول إلى منزل سويفت مستخدماً سلماً عبر نافذة. وكانت النجمة غائبة يومها أيضاً. وتمكن حراس المغنية والشرطة من إخراجه وتوقيفه. ومنعه أحد القضاة من الاقتراب من منزل سويفت. واعترف بالتهمة الموجهة إليه في كانون الأول/ديسمبر وحكم عليه بالسجن ستة أشهر لم يكن قد بدأ تنفيذها مع لزوم متابعة علاج نفسي.

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وفي شباط/فبراير 2018، أوقف بعدما حاول تحطيم باب منزلها برفش.

وأوقف بعد تسلله الأخير، الخميس، ووجهت إليه تهمة السرقة وعدم إطاعة أوامر المحكم، وفق الشرطة.

وكانت سويفت قد قالت في مقابلة مع مجلة "إيل" الأربعاء، إن العنف هو "مصدر القلق الأكبر" بالنسبة لها إن كان خلال الحفلات أو على صعيد حياتها الشخصية.

وأوضحت: "تولت مواقع إلكترونية وصحف شعبية نشر كل العوانين التي أملكها. ثمة أشخاص يحاولون الدخول إلى منزلك وتتوقع حدوث مشاكل"، لكنها أكدت أنها تسعى إلى "الاحتفاظ بثقتها بالبشرية".